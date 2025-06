Уордли нокаутировал Хуни за временный титул WBA в хевивейте

WHAT JUST HAPPENED‼️ FABIO WARDLEY KNOCKS JUSTIS HUNI OUT!! 😱🤯 #WardleyHuni | Live Now on DAZN pic.twitter.com/57HyKhYNaI

