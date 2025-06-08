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Уордли нокаутировал Хуни за временный титул WBA в хевивейте

Британский боксер остается непобежденным в профессионалах.
Сегодня, 09:29       Автор: Антон Федорцив
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Англичанин Фабио Уордли одолел австралийского боксера Джастиса Хуни. На кону стоял пояс временного чемпиона в сверхтяжелом весе по версии WBA.

Ключевой эпизод случился в 10-м раунде. Уордли подкараулил оппонента во время атаки и прямым ударом отправил на пол. Хуни с большим трудом поднялся, так что рефери решил остановить бой.

Для британского боксера победа cтала 19-й в профессиональной карьере. Уордли еще не проиграл ни одного поединка, а один из поединков свел вничью. Теперь он будет претендовать на титул, контролируемый украинец Александром Усиком.

Напомним, британец Диллиан Уайт отказался выходить в ринг ради более значительного боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фабио Уордли Джастис Хуни

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Уордли нокаутировал Хуни за временный титул WBA в хевивейте
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