Уордли нокаутировал Хуни за временный титул WBA в хевивейте

Англичанин Фабио Уордли одолел австралийского боксера Джастиса Хуни. На кону стоял пояс временного чемпиона в сверхтяжелом весе по версии WBA.

Ключевой эпизод случился в 10-м раунде. Уордли подкараулил оппонента во время атаки и прямым ударом отправил на пол. Хуни с большим трудом поднялся, так что рефери решил остановить бой.

WHAT JUST HAPPENED‼️



FABIO WARDLEY KNOCKS JUSTIS HUNI OUT!! 😱🤯#WardleyHuni | Live Now on DAZN pic.twitter.com/57HyKhYNaI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 7, 2025

Для британского боксера победа cтала 19-й в профессиональной карьере. Уордли еще не проиграл ни одного поединка, а один из поединков свел вничью. Теперь он будет претендовать на титул, контролируемый украинец Александром Усиком.

Напомним, британец Диллиан Уайт отказался выходить в ринг ради более значительного боя.

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