Назван соперник, ради которого Диллиан Уайт отказался от запланированного боя

Стал известен ближайший соперник ветерана супертяжелого веса Диллиана Уайта (31-3, 21 КО), ради боя с которым он снялся с карда вечера бокса, состоявшегося 7 июня в Ипсвиче.

37-летний британский экс-претендент на титул в своем следующем поединке должен встретиться в ринге с непобежденным 20-летним соотечественником Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO). Переговоры между сторонами по поводу боя пребывают на завершающей стадии.

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Как сообщает The Ring, поединок состоится 16 августа, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Кроме того, в рамках этого вечера бокса обладатель пояса WBA в полулегком весе британец Ник Болл (22-0-1, 13 КО) встретится с австралийцем Сэмом Гудманом (20-0, 8 КО), а также планируется бой во втором полулегком весе между бывшими чемпионами мира Энтони Какаче (24-1, 9 КО) и Рэймондом Фордом (17-1-1, 8 КО).

Напомним, что ранее Уайт снялся с боя в апреле против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний раз он выходил в ринг в декабре прошлого года, одолев Эбенезера Тетте.

Итаума предыдущий поединок провел в мае, нокаутировав во втором раунде Майка Балогуна.

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