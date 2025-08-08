iSport.ua
Русский Українська

"Осторожно со словами": Тренер Дюбуа стал на его защиту после поражения от Усика

Наставник британца пристыдил критиков своего подопечного за неуместные предположения.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, отреагировал на критику своего подопечного после досрочного поражения от абсолюта дивизиона Александра Усика.

Наставник британца ответил тем, кто предполагает, что его боксер просто сдался в поединке с украинцем.

Читай также: Дюбуа отстранен от бокса после поражения от Усика

"Даниэль упал, но он поднялся и продолжил бой. Он лев, настоящий боец, ведь решил пойти вперед и забрасывать соперника ударами. Поэтому и оказался в нокауте.

Очень легко сидеть дома на диване и осуждать Даниэля за это поражение. Но больше всего меня разочаровывает, когда некоторые боксеры говорят, что он сдался. Парни, да вы сами когда-то были в нокауте. Это позорно. Осторожно со словами, ведь они могут вернуться к вам", - сказал Чарльз в комментарии October Red.

Ранее бывший соперник заявил о намерении устроить реванш с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой "Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом "Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом
"У всех остались смешанные эмоции": Тренер Фьюри оценил вероятность третьего боя с Усиком "У всех остались смешанные эмоции": Тренер Фьюри оценил вероятность третьего боя с Усиком
Игрок сборной Украины похвастался подарком от Усика Игрок сборной Украины похвастался подарком от Усика

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рух, Полтава - Верес и матч в Первой лиге Украины
просмотров

Последние новости

Бокс14:22
Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком
Европа14:05
Российские клубы получили от УЕФА более 10 миллионов евро платежей солидарности с 2022 года
Европа13:54
Мудрик не получил игровой номер на новый сезон в Челси
Лига Европы13:20
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
Европа12:54
"Будем надеяться": конкурент Довбика назвал свою цель в Роме
Украина12:48
Шахтер близок к подписанию 19-летнего бразильца
Бокс12:25
"Может побить Усика": назван боксера, который имеет шансы одолеть украинца
Европа11:58
Защитник расторгнет контракт с Барселоной ради переезда в Саудовскую Аравию
Теннис11:55
Костюк узнала соперницу в первом раунде турнира в Цинциннати
Бокс11:35
"Осторожно со словами": Тренер Дюбуа стал на его защиту после поражения от Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK