"Осторожно со словами": Тренер Дюбуа стал на его защиту после поражения от Усика

Дон Чарльз, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, отреагировал на критику своего подопечного после досрочного поражения от абсолюта дивизиона Александра Усика.

Наставник британца ответил тем, кто предполагает, что его боксер просто сдался в поединке с украинцем.

"Даниэль упал, но он поднялся и продолжил бой. Он лев, настоящий боец, ведь решил пойти вперед и забрасывать соперника ударами. Поэтому и оказался в нокауте.

Очень легко сидеть дома на диване и осуждать Даниэля за это поражение. Но больше всего меня разочаровывает, когда некоторые боксеры говорят, что он сдался. Парни, да вы сами когда-то были в нокауте. Это позорно. Осторожно со словами, ведь они могут вернуться к вам", - сказал Чарльз в комментарии October Red.

Ранее бывший соперник заявил о намерении устроить реванш с Дюбуа.

