Усик рассказал, может ли Итаума стать его ближайшим соперником

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном бое против Мозеса Итаумы.

По словам украинского боксера, пока он не знает, кто станет его следующим соперником, но это точно не будет британский проспект.

"С Итаумой? С ним не буду. Он же молодой. Еще мне надает. А он сказал, что дедушек не бьет.

Я не могу сказать, с кем буду на ринге, потому что ведутся переговоры. Я вас обману, если скажу какую-либо фамилию", - приводит слова Усика УНН.

Отметим, также Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру.

