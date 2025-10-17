iSport.ua
Русский Українська

Усик рассказал, может ли Итаума стать его ближайшим соперником

Абсолютный чемпион поделился планами на будущее.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном бое против Мозеса Итаумы.

По словам украинского боксера, пока он не знает, кто станет его следующим соперником, но это точно не будет британский проспект.

Читай также: Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы

"С Итаумой? С ним не буду. Он же молодой. Еще мне надает. А он сказал, что дедушек не бьет.

Я не могу сказать, с кем буду на ринге, потому что ведутся переговоры. Я вас обману, если скажу какую-либо фамилию", - приводит слова Усика УНН.

Отметим, также Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Мозес Итаума

Статьи по теме

Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы
Директор Усика рассказал о возможном бое с Джейком Полом Директор Усика рассказал о возможном бое с Джейком Полом

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа21:29
Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч
Бокс20:58
Усик рассказал, может ли Итаума стать его ближайшим соперником
Европа20:35
Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
Европа19:59
"Внешность обманчива": Защитник Ромы высказался о характере Довбика
Теннис19:58
Стародубцева получила соперницу в квалификации Pan Pacific Open
Формула 119:19
Претендент на титул Формулы-2 примет участие в Гран-при Мексики
Бокс19:10
Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру
Европа18:44
Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта
Украина18:27
Верес подписал форварда на место Ндукве
Футзал18:15
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромной победой над Кардиналом открыл пятый тур
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK