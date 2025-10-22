iSport.ua
Легендарный тренер назвал сильные стороны Ломаченко

Тедди Атлас оценил мастерство украинца.
Сегодня, 10:21       Автор: Валентина Чорноштан
Тедди Атлас / Getty Images
Легендарный американский тренер Тедди Атлас в своём YouTube-шоу THE FIGHT with Teddy Atlas поделился своими мыслями о сильных сторонах бывшего чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко.

"Чемпион в нескольких весовых категориях, двукратный олимпийский победитель и один из немногих боксеров, кто завоевал мировой титул уже после двух профессиональных поединков. Лишь единицы в истории бокса могли настолько мастерски сочетать техничность, постоянный прессинг, активную атаку и надёжную защиту".

"Его главное оружие — умение заставить соперника промахнуться и сразу наказать за ошибку. Быстрая работа ног и молниеносные движения — это билет Ломаченко к вершине славы", — сказал Тедди Атлас.

Ранее, менеджер Ломаченко высказался о возможном бое с Пакьяо.

