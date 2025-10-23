iSport.ua
"Я в двух шагах": Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером

Британский боксер оценил значимость ближайшего поединка.
Сегодня, 12:28       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился ожиданиями от ближайшего боя против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер отметил, что особо мотивирован на этот поединок, ведь победитель должен получить возможность подраться с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Читай также: "Цель для каждого": Паркер готов выйти против Усика после Уордли

"Все считают меня андердогом, но это даже приятно. Давно я не был по ту сторону баррикад. Давление спало, как гора с плеч. Я знаю слабые стороны Паркера и собираюсь этим воспользоваться в субботу вечером.

Нам с Джо обещают самый большой бой в боксе против Усика. Это отвлекает, но в то же время невероятно мотивирует. Я отдам все, что у меня есть, потому что я в двух шагах от звания чемпиона мира", - сказал Уордли в комментарии talkSPORT Boxing.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для Усика.

Ранее Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов.

