Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли

Британский ветеран предположил, в каком раунде определится победитель.
Сегодня, 14:56       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя между временным чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером и обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.

Британский боксер заявил, что отдает предпочтение своему соотечественнику, который, по его мнению, должен остановить новозеландца в ранних раундах.

Читай также: "Скоро увидимся": Паркер отреагировал на решение Усика по поводу следующего соперника

"Я ставлю на Фабио. Первые три раунда - и он нокаутирует Паркера. Вот так", - сказал Чисора в комментарии The Sun Sport.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Ранее Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером.

