Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли
Британский ветеран предположил, в каком раунде определится победитель.
Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя между временным чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером и обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.
Британский боксер заявил, что отдает предпочтение своему соотечественнику, который, по его мнению, должен остановить новозеландца в ранних раундах.
"Я ставлю на Фабио. Первые три раунда - и он нокаутирует Паркера. Вот так", - сказал Чисора в комментарии The Sun Sport.
Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.
Ранее Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером.
