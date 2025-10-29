Уордли ответил, готов ли предоставить реванш Паркеру

Временный чемпион мира по версиям WBO и WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли заявил, что готов встретиться в реванше с Джозефом Паркером, которого он одолел техническим нокаутом в 11-м раунде.

Однако, по словам британского боксера, прежде всего сейчас он сконцентрирован на Александре Усике и рассчитывает получить поединок с абсолютом дивизиона.

Читай также: "Я был готов продолжать": Паркер остался недоволен остановкой боя с Уордли

"Я бы с радостью провел с ним реванш. Это был фантастический бой, отличный поединок. Если не учитывать споров по поводу остановки боя, то никто после него не сказал, что он был скучный или в нем не было интриги. На протяжении всего поединка у нас были свои взлеты и падения. В этом плане в бою было все.

Посмотрим, чем закончится эта история с Усиком. Мы посмотрим, как все сложится, но я бы с удовольствием провел реванш с Паркером", - сказал Уордли в комментарии Ариэлю Хельвани.

Напомним, ранее Уордли бросил вызов Усику на бой после победы над Паркером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!