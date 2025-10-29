iSport.ua
Русский Українська

"Я был готов продолжать": Паркер остался недоволен остановкой боя с Уордли

Новозеландец отметил, что вмешательство рефери помешало его плану на поединок.
Сегодня, 13:18       Автор: Игорь Мищук
Паркер уступил Уордли / Getty Images
Паркер уступил Уордли / Getty Images

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер считает неоправданной остановку его боя с Фабио Уордли, которому он уступил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Новозеландский боксер отметил, что был готов продолжать и собирался активизироваться под конец поединка, поскольку считал, что соперник уже выбивается из сил.

Читай также: Уордли взлетел в рейтинге супертяжеловесов от The Ring, Паркер потерял позиции

"Я был готов продолжать бой. Не было ни малейшего момента, когда я хотел бы, чтобы поединок остановили. Я планировал выдать мощную концовку, потому что, думаю, Уордли измотал себя.

Я лидировал на судейских записках. В 11-м раунде, когда Уордли выдал серию ударов, он поймал меня некоторыми, но я избегал их, двигался и уклонялся. Когда он нанес последние три удара, я понимал, что происходит. Когда рефери вмешался, я сказал, что со мной все в порядке", - сказал Паркер на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

Ранее Паркер оценил шансы Уордли против Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Фабио Уордли

