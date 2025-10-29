Паркер назвал своих потенциальных соперников после поражения от Уордли

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал о своих планах после поражения в бою с Фабио Уордли.

Новозеландский боксер назвал потенциальных соперников, с кем бы мог встретиться в ринге.

"Если бой Александра Усика и Фабио Уордли будет организован, то я точно хочу провести другой поединок. Я не хочу сидеть сложа руки и ждать слишком долго. Я знаю, что могу выступать лучше, чем это делал, но нет смысла об этом говорить. Я просто должен выйти и сделать это.

Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел, Филип Хргович - варианты есть. Я уверен, что мы сможем организовать большой бой с одним из этих топовых бойцов", - сказал Паркер в комментарии Ариэлю Хельвани.

