"Открыты к переговорам": Менеджер Дюбуа заявил о готовности устроить реванш с Джошуа

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о потенциальном реванше с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера не исключает возможности проведения второго боя и заявил, что они готовы это обсудить.

"Если бой с Тайсоном Фьюри не состоится, единственным поединком для Энтони Джошуа будет реванш с Даниэлем Дюбуа. Мы открыты к переговорам. Я верю, что если бой с Фьюри не состоится, Джошуа проведет реванш с Даниэлем.

Он всегда проводил реванши. После поражения от Энди Руиса он взял реванш. Он пытался взять реванш после поражения от Александра Усика. Энтони Джошуа захочет взять реванш за это поражение, так что я вижу, что этот бой может состояться в будущем", - приводит слова менеджера Sky Sports.

Напомним, что в сентябре 2024 года Дюбуа одержал победу над Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Александра Усика, в котором Даниэль Дюбуа может встретиться с Фрэнком Санчесом.

