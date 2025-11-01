iSport.ua
Пол выразил готовность принять бой с заменой Джервонте

Блогер подтвердил, что может получить нового соперника.
Сегодня, 17:05       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол отреагировал на информацию проблемах с законом у чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, из-за которых тот может не выйти на их запланированный выставочный бой.

Шоумен подтвердил, что его новым соперником может стать Райан Гарсия, с которым он также выразил готовность драться.

Читай также: Команда Пола начала активные поиски замены Джервонте

"Мы готовы выйти в ринг и дать фанатам шоу. Если Дэвис не сможет драться, пусть будет Райан Гарсия.

Это будет взрывной поединок, и я не сомневаюсь в своей победе. Люди увидят, что я настоящий боец, независимо от имени соперника", - приводит слова Пола Boxing News 24/7.

Напомним, что выставочный бой Пола с Дэвисом запланирован на 14 ноября в Майами, однако у чемпиона WBA возникли проблемы с законом после того, как его бывшая девушка обвинила боксера в избиении.

