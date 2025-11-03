iSport.ua
Красюк объяснил, почему прекратил сотрудничество с Усиком

Был против боя с Дюбуа.
Сегодня, 09:34       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о причинах прекращения сотрудничества с чемпионом супертяжелого дивизиона.

Наш контракт закончился перед поединком с Джошуа в 2021 году. Дальше никто никому ничего не был должен, но мы продолжали работать вместе. Усику была нужна моя работа, а мне — он как спортсмен. Потом всё подошло к завершению.

Также Красюк сообщил, что был против боя Усика с Дюбуа:

"Если положить руку на сердце, я был противником поединка с Дюбуа. Ещё до боя с Фьюри Александр достиг всего, чего можно было достичь. Поединок с Дюбуа даже близко не принёс столько денег, сколько Усик заработал с Тайсоном или Джошуа. Даже рядом не стоял, несмотря на то, что он стал абсолютным чемпионом.

Во-вторых, риск в бою с Дюбуа был высоким и неоправданным. Даниэль — настоящий бегемот, большой парень с бетонной головой. Ты выходишь — и от любого удара можешь упасть. Тогда вся твоя карьера, которую ты строил 15 лет, идёт коту под хвост.

Некоторые люди в команде Усика были заинтересованы в том, чтобы просто зарабатывать... покупать себе за что-нибудь бутерброды. Усику бой с Дюбуа не был нужен", — сказал Красюк в интервью на YouTube-канале.

Ранее Усик объяснил причину ухода Красюка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Дениель Дюбуа

