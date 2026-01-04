"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним

Британский проспект не особо верит в возможность поединка с украинцем.

Проспект супертяжелого веса Мозес Итаума поделился мыслями по поводу вероятности боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский проспект выразил удовлетворение, что глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заинтересован в организации этого поединка, однако не уверен, хочет ли этого украинец.

"Если бой состоится, то он состоится. Если нет, то нет. Понимаете, о чем я? Я считаю, что Турки, по-видимому, способен его организовать, но не вижу причин, почему Усик может его принять. Потому я не думал об этом. Хорошо это слышать от Турки, но действительно ли этот бой состоится? Это другой вопрос.

Усик стареет - ему 38. Ему нужно действовать решительно, но он уже нокаутировал многих бойцов. Так что оставьте его в покое", - сказал Итаума в комментарии iFL TV.

Отметим, также Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора IBF за право драться с Усиком.

