"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним

Британский проспект не особо верит в возможность поединка с украинцем.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Проспект супертяжелого веса Мозес Итаума поделился мыслями по поводу вероятности боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский проспект выразил удовлетворение, что глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заинтересован в организации этого поединка, однако не уверен, хочет ли этого украинец.

Читай также: "Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника

"Если бой состоится, то он состоится. Если нет, то нет. Понимаете, о чем я? Я считаю, что Турки, по-видимому, способен его организовать, но не вижу причин, почему Усик может его принять. Потому я не думал об этом. Хорошо это слышать от Турки, но действительно ли этот бой состоится? Это другой вопрос.

Усик стареет - ему 38. Ему нужно действовать решительно, но он уже нокаутировал многих бойцов. Так что оставьте его в покое", - сказал Итаума в комментарии iFL TV.

Отметим, также Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора IBF за право драться с Усиком.

