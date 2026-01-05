"Пусть 2026-й станет годом, когда мечты осуществляются": Фьюри решил напомнить о решении вернуться в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, накануне объявивший о возвращении в ринг после годичного простоя, напомнил о своем решении.

У себя в Instagram британский боксер опубликовал фото с поясами, которые ему когда-то принадлежали, и пожелал, чтобы в этот году мечты осуществлялись.

"Мечта, зародившаяся в детстве и воплощенная в жизнь уже во взрослом возрасте. Преданность делу и самопожертвование - вот что нужно, чтобы стать лучшей версией себя.

Пусть 2026-й станет годом, когда ваши мечты осуществляются", - написал Фьюри.

Ранее промоутер Фьюри озвучил условие для его боя против еще одного экс-чемпиона Энтони Джошуа.

