"Пусть 2026-й станет годом, когда мечты осуществляются": Фьюри решил напомнить о решении вернуться в ринг
Бывший чемпион оставил мотивационное послание.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, накануне объявивший о возвращении в ринг после годичного простоя, напомнил о своем решении.
У себя в Instagram британский боксер опубликовал фото с поясами, которые ему когда-то принадлежали, и пожелал, чтобы в этот году мечты осуществлялись.
"Мечта, зародившаяся в детстве и воплощенная в жизнь уже во взрослом возрасте. Преданность делу и самопожертвование - вот что нужно, чтобы стать лучшей версией себя.
Пусть 2026-й станет годом, когда ваши мечты осуществляются", - написал Фьюри.
Ранее промоутер Фьюри озвучил условие для его боя против еще одного экс-чемпиона Энтони Джошуа.
