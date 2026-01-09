iSport.ua
Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой

Представитель британского проспекта поделился планами по поводу своего подопечного.
Вчера, 23:40       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, рассказал, когда его клиент получит чемпионский бой.

По мнению представителя британского боксера, в случае его успеха в ближайшем поединке против Джермейна Франклина он уже в этом году сможет подраться за титул.

Читай также: "Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним

"Нам предстоит очень качественный бой для Мозеса против Джермейна Франклина. Знаете, Франклина никогда не побеждали досрочно, и это сложный бой для Итаумы.

Я думаю, что это будет поединок, после которого Мозес сделает шаг вперед. Я надеюсь, что он пройдет Франклина, и это обеспечит ему возможность подраться за титул чемпиона мира в этом году", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Бой Итаумы и Франклина состоится 24 января в Манчестере.

Ранее Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора IBF за право драться с Александром Усиком.

