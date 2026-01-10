Уайлдер - об Усике: Не думаю, что он величайший боксёр в истории

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о своем будущем сопернике, чемпионе мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в сверхтяжелом весе украинце Александре Усике.

В подкасте Cigar Talk, 40-летний боксер ответил на вопрос о том, считает ли он Александра Усика самым величайшим боксером всех времен.

Не думаю, что он величайший боксёр в истории. Все, кто так говорит, вероятно, его фанаты. Они просто обязаны это говорить. Это его люди. Наверное, многие из Украины так говорят, но кроме них очень немногие так считают. Большинство людей не смыслят в боксе.

Напомним, что 20 июля Усик победил нокаутом в пятом раунде Даниэля Дюбуа, тем самым получив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но спустя время отказался от титула WBO.

