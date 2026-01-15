iSport.ua
От Уайлдера до Кличко. Фьюри назвал сильнейших панчеров мира

Цыганский король делится списком самых мощных ударов в боксе.
Сегодня, 15:46       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри поделился на своём официальном аккаунте в Instagram списком лучших панчеров в истории супертяжёлого веса.

На первом месте он разместил будущего соперника Александра Усика - американца Деонтея Уайлдера, на втором находится Эрни Шейнерс, а ТОП-3 замыкает Джордж Форман. Также место в топ-10 нашлось для украинца Владимира Кличко.

Добавим, что это не версия самого Тайсона, а скриншот рейтинга Premier Boxing Champions, который был составлен в 2019 году.

Однако британец в комментарии к посту отметил Instagram Кличко, Леннокса Льюиса, Майка Тайсона и Деонтея Уайлдера с подписью: "Топ-10 панчеров всех времён! Большие бомбы!".

К слову, ранее ESPN опубликовал обновлённый рейтинг супертяжей.

