СЕО iVisit Boxing о шансах увидеть на ринге Усика и Уайлдера

Состоится ли этот бой вообще?
Сегодня, 14:42       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

СЕО промоутерской компании iVisit Boxing Эд Перейра ответил на вопрос, насколько реален бой Деонтея Уайлдера против Александра Усика и будет ли он в их карде.

Отметим, что накануне менеджер "бронзового бомбардировщика" сообщил, что его клиент проведет бой с Дереком Чисорой.

Два имени, неразрывно связанных с этим событием, — Александр Усик и Деонтей Уайлдер. Можете ли вы подтвердить или предоставить какую-либо конкретику относительно того, будут ли они участниками и могут ли они стать хедлайнерами этого карда?

Послушайте, это вопрос, который мне задают все после того, как спрашивают, кто будет в карде. Будет ли это Усик? Послушайте, для меня главным приоритетом на вчерашний день было сотрудничество с Сан-Франциско: убедиться, что мы можем объявить это в тот день, когда они хотели, получить разрешения и прочее. И, конечно, заключить сделку с YouTube.

Мы ничего не подтвердили. Думаю, это справедливо сказать. Пока мы ничего не подтвердили. Но я скажу вот что: эти боксеры, особенно Усик, — это великие бойцы своего поколения, и каждый хотел бы иметь их на своем шоу. Так что тот, кто получит Усика на любое шоу, будет счастливчиком.

Так как Уайлдер выбрал нового соперника, временный чемпион WBC хочет провести бой с Усиком.

