Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

Глава УАФ встретился с боксерами в Испании.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Украинский и британский боксеры сейчас проходят подготовку в Испании.

Читай также: "Очень ценю, что он приехал": Усик объяснил, почему пригласил Джошуа в Украину

"Мы с Энтони были счастливы встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает… возможно, когда-нибудь нам удастся сыграть вместе на настоящем футбольном поле", - написал Усик у себя в Telegram-канале.

Видео и фото о визите Шевченко в тренировочный лагерь опубликовал в соцсетях директор команды Усика Сергей Лапин.

Напомним, ранее Джошуа оценил свое пребывание в Украине.

