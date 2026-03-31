iSport.ua
Русский Українська

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

Глава УАФ встретился с боксерами в Испании.
Сегодня, 00:10       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик, Андрей Шевченко и Энтони Джошуа / Telegram-канал Александра Усика

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Украинский и британский боксеры сейчас проходят подготовку в Испании.

"Мы с Энтони были счастливы встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает… возможно, когда-нибудь нам удастся сыграть вместе на настоящем футбольном поле", - написал Усик у себя в Telegram-канале.

Видео и фото о визите Шевченко в тренировочный лагерь опубликовал в соцсетях директор команды Усика Сергей Лапин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Андрей Шевченко

Видео

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK