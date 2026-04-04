iSport.ua
Русский Українська

Промоутер сообщил, что Фьюри и Джошуа договорились о бое

Функционер назвал сроки и место проведения поединка.
4 апреля, 23:34       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Известный промоутер Калле Зауэрланд утверждает, что бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа уже согласовали свой бой.

По информации функционера, поединок британских боксеров должен состояться осенью этого года в Дублине.

"Я думаю, что бой Фьюри - Джошуа согласован на осень в Дублине. Это то, что я слышал. Якобы они договорились о поединке в Дублине, кажется, в сентябре или октябре.

Не ошибаюсь ли я? Это то, что ко мне дошло, уличные сплетни", - сказал Зауэрланд в комментарии iFL TV.

Отметим, что Фьюри 11 апреля должен встретиться в ринге с Арсланбеком Махмудовым.

Ранее промоутер Джошуа отреагировал на информацию о договоренности с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Видео

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK