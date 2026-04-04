Промоутер сообщил, что Фьюри и Джошуа договорились о бое

Известный промоутер Калле Зауэрланд утверждает, что бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа уже согласовали свой бой.

По информации функционера, поединок британских боксеров должен состояться осенью этого года в Дублине.

"Я думаю, что бой Фьюри - Джошуа согласован на осень в Дублине. Это то, что я слышал. Якобы они договорились о поединке в Дублине, кажется, в сентябре или октябре.

Не ошибаюсь ли я? Это то, что ко мне дошло, уличные сплетни", - сказал Зауэрланд в комментарии iFL TV.

Отметим, что Фьюри 11 апреля должен встретиться в ринге с Арсланбеком Махмудовым.

Ранее промоутер Джошуа отреагировал на информацию о договоренности с Фьюри.

