"Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после победы над Дереком Чисорой выразил желание драться с также экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что готов встретиться в ринге с британцем в любом месте.

"Эй, детка, пришла пора закрыть рот или драться. Я хочу этого, я готов и способен биться.

Здоровый Уайлдер - это опасный Уайлдер. Ради боя я приеду в любую точку мира", - сказал Уайлдер в комментарии talkSPORT.

Напомним, что после победы над Чисорой Уайлдер столкнулся с Джошуа и вызвал его на бой.

