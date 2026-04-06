iSport.ua
Русский Українська

"Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку

Американский экс-чемпион подтвердил намерение встретиться с британцем.
Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после победы над Дереком Чисорой выразил желание драться с также экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что готов встретиться в ринге с британцем в любом месте.

Читай также: Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

"Эй, детка, пришла пора закрыть рот или драться. Я хочу этого, я готов и способен биться.

Здоровый Уайлдер - это опасный Уайлдер. Ради боя я приеду в любую точку мира", - сказал Уайлдер в комментарии talkSPORT.

Напомним, что после победы над Чисорой Уайлдер столкнулся с Джошуа и вызвал его на бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой "Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Наполи одержал минимальную победу над Миланом Наполи одержал минимальную победу над Миланом

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи Жироны, Ювентуса, Милана и Бенфики
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Европа23:48
Наполи одержал минимальную победу над Миланом
Бокс23:31
"Буду валять дурака": Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином
Теннис23:12
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
Европа22:57
Ванат получил травму в матче с Вильярреалом
Украина22:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский и Фаал сравнялись с Пономаренко на вершине
Бокс21:55
"Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку
Европа21:08
Ювентус одержал победу над Дженоа с Малиновским
Украина20:40
Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер увеличили отрыв от Полесья и Динамо на вершине
Украина20:20
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
Украина20:10
Эпицентр с глупым удалением автора гола обыграл Кудривку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK