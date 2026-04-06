"Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку
Американский экс-чемпион подтвердил намерение встретиться с британцем.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после победы над Дереком Чисорой выразил желание драться с также экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.
Американский боксер заявил, что готов встретиться в ринге с британцем в любом месте.
"Эй, детка, пришла пора закрыть рот или драться. Я хочу этого, я готов и способен биться.
Здоровый Уайлдер - это опасный Уайлдер. Ради боя я приеду в любую точку мира", - сказал Уайлдер в комментарии talkSPORT.
Напомним, что после победы над Чисорой Уайлдер столкнулся с Джошуа и вызвал его на бой.
