Фьюри выделил единственного соперника, с которым хочет драться в случае отказа Джошуа
Британский экс-чемпион расставил приоритеты на будущее.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своих планах на будущее.
По словам британского боксера, приоритетным для него остается бой против соотечественника Энтони Джошуа. В случае же его отказа от поединка он хотел бы снова встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.
Читай также: "Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
"Меня не интересует Даниэль Дюбуа. Меня не интересует Мозес Итаума. Меня не интересуют все эти парни.
Все они отличные бойцы, я желаю им всего самого лучшего в мире и удачи, но я хочу подраться с Энтони Джошуа. Вот и все. Или если Эй Джей этого не хочет, давайте устроим трилогию с Усиком", - приводит слова Фьюри Boxing News Online.
Напомним, ранее промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри.
