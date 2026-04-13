Фьюри выделил единственного соперника, с которым хочет драться в случае отказа Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своих планах на будущее.

По словам британского боксера, приоритетным для него остается бой против соотечественника Энтони Джошуа. В случае же его отказа от поединка он хотел бы снова встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

"Меня не интересует Даниэль Дюбуа. Меня не интересует Мозес Итаума. Меня не интересуют все эти парни.

Все они отличные бойцы, я желаю им всего самого лучшего в мире и удачи, но я хочу подраться с Энтони Джошуа. Вот и все. Или если Эй Джей этого не хочет, давайте устроим трилогию с Усиком", - приводит слова Фьюри Boxing News Online.

