Усика лишат титула WBC за отказ от боя с Кабайелом? Откровенный ответ Сулеймана

Президент сделал неожиданное заявление.
Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик - Агит Кабайел / Getty Images

После боя с кикбоксером из Нидерландов по правилам классического бокса Александр Усик прямо на ринге назвал своего следующего соперника.

Украинский чемпион выразил желание выйти против временного чемпиона WBC в супертяжёлом весе Агита Кабайела, однако Турки Аль аш-Шейх предложил ему реванш в супертяжёлом весе против Рико Верховена, на что Усик согласился.

Пока неизвестно, какой бой состоится раньше - с нидерландцем или с немецким боксёром. На этом фоне президент WBC Маурисио Сулейман поделился, готов ли он лишить Усика пояса, если тот откажется от встречи с Кабайелом.

"Мне не нравится подходить к этому вопросу вот так вот… Но я очень уверен в том, что следующим соперником Усика станет именно Кабайел", - сказал он журналистам BoxingScene.

К слову, Усик эмоционально высказался после досрочной победы над Верховеном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Маурисио Сулейман агит кабайел

