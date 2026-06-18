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Итаума - Хргович: названа дата и место проведения боя

Поединок планируют организовать в конце августа в Великобритании.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Перспективный супертяжеловес Мозес Итаума (14-0, 12 КО) в своем ближайшем поединке должен будет встретиться в ринге с Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Как сообщает Sky Sports, бой британского проспекта с хорватским соперником состоится 29 августа. Местом проведения поединка станет арена O2 в Лондоне.

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Официально бой должны анонсировать уже в ближайшие дни. Ожидается, что первая пресс-конференция, посвященная поединку, состоится в начале следующей недели.

Напомним, что Итаума в своем предыдущем бою в марте 2026 года одолел техническим нокаутом в пятом раунде Джермейна Франклина.

Хргович свой последний поединок провел в мае этого года, победив техническим нокаутом в третьем раунде Дэвида Аллена.

Ранее Хргович высказался о потенциальном бое против Итаумы.

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