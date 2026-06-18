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"Все зависит исключительно от Усика": Менеджер Кабайела рассказал о стремлении устроить бой

Немецкий боксер считает, что ему по силам одолеть украинского чемпиона.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела, поделился мыслями о потенциальном бое против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По словам представителя немецкого боксера, его подопечный горит желанием устроить поединок и считает, что может победить, однако все будет зависеть от решения украинца.

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"Что касается Кабайела, то ситуация такова, что Агит буквально горит желанием подраться с Усиком. Он считает, что на данный момент он лучший супертяжеловес мира. Он чувствует, что нашел ключ к Усику.

Я никогда раньше не видел, чтобы Агит так шел напролом или так сильно чего-то стремился. Никогда не видел, чтобы он активно вел соцсети или пытался раскрутить и организовать бой, но в этот раз я увидел это впервые. Он действительно хочет этого поединка. Теперь все зависит исключительно от Усика.

Нужно понимать, что Усик не молодеет. Его прошлый бой был очень тяжелым. Захочет ли он снова идти против убийц? А я считаю, что Кабайел именно такой. Мы ведь видели, что он делал раньше - он ломает карьеры. Я искренне надеюсь, что они с Усиком встретятся, потому что это будет просто адский бой. Думаю, что Агит победит", - сказал Браун в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировал бой между Усиком и Кабайелом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

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