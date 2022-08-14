Джошуа о войне Украины и России: Это такой позор, когда страдают гражданские

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился мнением о влиянии полномасштабной войны Украины с Россией.

По словам британца, он не знает, как боевые дейтсвия могут повлиять на украинца.

"Ели бы я был на его месте, то это повлияло бы на меня. Я не знаю, какие это были бы эмоции, и как бы я справился с ними. Но знаю точно, что это было бы тяжело".

Джошуа заявил, что уважает Усика за его поведение.

"Я никогда не переживал ничего подобного и понятие не имею, какие могли бы быть последствия для меня. Я уважаю Усика за все, что он сделал. Сто процентов. Вы должны защищать свой дом. Это такой позор, что гражданские лица страдают от войны".

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Британец добавил, чтобы также встал бы на защиту своего дома.

"Я думаю, что поступил бы, так же как и он. Не как боксер или воин, а как обычный человек, борющийся за свое сообщество. Это то, что вы должны делать на войне, не так ли? Защищать свой дом", - приводит слова Джошуа Daily Mail.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.