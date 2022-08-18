Уайлдер сделал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Бывший обладатель титула WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя.

По словам спортсмена, он верит, что победу одержит украинский боксер.

"Мое сердце легко говорит, что победит Усик. Теперь у него есть импульс. Но это бокс и никогда ничего не можешь утверждать наверняка".

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Примечательно, что Уайлдер пожелал Усику и Джошуа остаться невредимыми.

"Я желаю им удачи. Надеюсь, что они уйдут с ринга так же, как и пришли - целыми и невредимыми", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику.