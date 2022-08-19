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Тренер Джошуа раскрыл тактику Энтони на реванш с Усиком

Роберт Гарсия выделил несколько вариантов для британского боксера.
Сегодня, 12:10
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Getty Images
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Роберт Гарсия, тренер британца, поделился мнением о реванше боксеров. По словам специалиста, Джошуа может выиграть даже решением судей, если будет правильно действовать в ринге.

"Джошуа победить судейским решением. Я знаю, что он способен победить по очкам. Хоть Энтони и хочет заставить Усика пятиться, но если он будет контролировать бой длинными ударами, активно используя джеб, то может легко выиграть судейским решением".

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Роберт Гарсия заявил, что будет подталкивать Джошуа к победе нокаутом.

"У Джошуа есть сила и мощь. Падал ли Усик раньше? Да. Нравятся Александру удары по корпусу? Пожалуй, нет, потому что его несколько раз роняли ими. Может Джошуа нокаутировать его? Я думаю, да. И это то, на что мы нацелены. Я считаю, что Энтони и сам это знает. Мы с Анхелем Фернандесом будем подталкивать его к походу за нокаутом", - сказал Роберт Гарсия в интервью givemesport.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее сообщалось, что украинский боксер провел тренировку вместе с Холифилдом.

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