"Я на стороне Украины": Владимир Кличко обратился к Усику и Джошуа перед реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко перед реваншем между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа обратился к будущим соперникам.

Легендарный украинский боксер пожелал удачи обоим бойцам, но также ответил, кого будет поддерживать в предстоящем поединке.

Читай также: Усик - Джошуа: анонс боя за звание чемпиона мира

"Сегодня бокс в супертяжелом весе с двумя мужчинами, которых я уважаю и знаю по-разному.

Я желаю вам обоим успехов, но знайте, что я на стороне Украины", - написал Кличко в своем Twitter.

Heavyweight Boxing 🥊 today with two men I respect and know in different ways. I wish you both success but know Ukraine 🇺🇦 is where I stand!! @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/0VLdq5EvT0