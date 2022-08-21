Усик - Джошуа: выход британского боксера в ринг

Украинский и британский боксеры проведут в Саудовской Аравии свой второй поединок.

В субботу, 20 августа, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и бывший чемпион Энтони Джошуа встретятся в реванше.

Второй бой украинского и британского боксеров состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

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Вашему вниманию видео выхода Энтони Джошуа в ринг:

🔥🔥 𝐀𝐉'𝐒 𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐀𝐋𝐊 🔥🔥



Here comes Anthony Joshua! Will the former king regain his crown... pic.twitter.com/0cPAC2sqRK — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Трансляция реванша Усик - Джошуа в Украине будет доступна на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, ютуб-канал Александра Усика - USYK 17.

Также на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.