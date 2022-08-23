"Нечто особенное": Камбосос выразил восхищение Усиком

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона Джордж Камбосос прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

"Усик связывался со мной перед боем с Девином Хэйни и выразил мне много любви. Мы православные братья. Я очень уважаю Усика, как и Ломаченко.

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Джошуа тоже большое уважение. Многие сбрасывали его со счетов, но они не выходят на арену.

Усик невероятный. То, как он дерется - это нечто особенное. Когда мы наблюдаем за ним, каждый думает, что это нечто особенное. Я очень горжусь", - сказал Камбосос в комментарии FightHype.com.

После победы над Джошуа в реванше Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.