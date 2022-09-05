Джойс предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению британца, победу в титульном поединке одержит его соотечественник.

"Всегда считал, что Фьюри победит Усика, ведь он больше. Он может встать в стойку левши, у него больший размах рук. Но с Джошуа Усик доказал, что может состязаться с более крупными парнями. Я думаю, что это другой бой. Как по мне, Усик уже просчитал Джошуа перед их поединком, а Фьюри куда более непредсказуемый. У него быстрый джеб, хорошие защитные навыки".

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Джойс высказался о возможной тактике "Цыганского короля" в бою с украинцем.

"Думаю, что Фьюри будет висеть на нем и сделает бой более беспорядочным для Усика. Он начнет бить Усика, выбьет его из колеи и сделает свою работу. Но я буду рад посмотреть этот поединок и увидеть, кто возьмет верх, потому что хочу драться с победителем", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

Ранее сообщалось, что Усик назвал стадион, на котором хочет завершить карьеру.