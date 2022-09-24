Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) одолел Робсона Консейсао (17-2, 8 КО) в поединке, состоявшемся в ночь с 23 на 24 сентября в Ньюарке, США.

На кону боя чемпионские титулы стояли только для бразильского претендента, поскольку американец провалил взвешивание перед схваткой и был вынужден освободить пояса.

Стивенсон доминировал на протяжении поединка, был более точным и наносил более акцентированные силовые удары. В четвертом раунде Консейсао отсчитали нокдаун, после того как он пропустил удар по корпусу. Бразилец предпринимал попытки что-либо противопоставить своему оппоненту, но переломить ход боя не сумел.

Поединок продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Стивенсону - 117-109, 118-108, 117-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Консейсао:

осле этого боя Шакур Стивенсон, как он заявил после проваленного взвешивания, планирует подняться в легкий дивизион.

Источник: MEGOGO