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Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя

Американский боксер одержал победу единогласным решением судей.
Сегодня, 10:20
Стивенсон одолел Консейсао / Getty Images
Стивенсон одолел Консейсао / Getty Images
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Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) одолел Робсона Консейсао (17-2, 8 КО) в поединке, состоявшемся в ночь с 23 на 24 сентября в Ньюарке, США.

На кону боя чемпионские титулы стояли только для бразильского претендента, поскольку американец провалил взвешивание перед схваткой и был вынужден освободить пояса.

Стивенсон доминировал на протяжении поединка, был более точным и наносил более акцентированные силовые удары. В четвертом раунде Консейсао отсчитали нокдаун, после того как он пропустил удар по корпусу. Бразилец предпринимал попытки что-либо противопоставить своему оппоненту, но переломить ход боя не сумел.

Поединок продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Стивенсону - 117-109, 118-108, 117-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Консейсао:

осле этого боя Шакур Стивенсон, как он заявил после проваленного взвешивания, планирует подняться в легкий дивизион.

Источник: MEGOGO

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Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя
Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя

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