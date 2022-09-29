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Джойс объяснил, почему может победить Усика

Британец оценил свои шансы в бою с украинским спортсменом.
Сегодня, 09:55
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images
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Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс поделился своими ожиданиями от возможного поединка с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.

По словам Джойса, он приобрел опыт, который поможет ему в том, чтобы победить украинского боксера.

"Когда мы дрались с ним в любителях, у меня тогда было меньше десяти лет боевого опыта, а еще боксировал с левшой. Если мы встретимся в профи, то это будет 12 раундов в меньших перчатках. У меня будет больше времени на подготовку и я буду готовиться к конкретному сопернику. Во время боя я буду наносить больше ударов, чем усложню ему задачу".

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"Я дрался с ним раньше, поэтому знаю, чего ожидать от Усика. Я буду в состоянии остановить его или, по крайней мере, побить", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Ранее Усик объяснил, почему не хочет драться с претендентами на титулы.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Джо Джойс
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