Стивенсон назвал лучшего боксера легкого веса
Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о легком дивизионе, куда он собирается подняться для своего следующего боя.
По словам боксера, он считает лучшим представителем легкой весовой категории действующего абсолютного чемпиона Девина Хэйни и не против провести с ним бой.
Также непобежденный американец готов встретиться в ринге с бывшим чемпионом Василием Ломаченко.
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"Хэйни, несомненно, лучший боксер в легком весе. Он владеет всеми поясами, и любой, кто считает иначе - точно ненавидит его.
После того как он проведет бой с Камбососом, мы можем обсудить возможный поединок между нами.
Я также готов подраться с Ломаченко", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.
Напомним, что в своем последнем бою во втором полулегком весе Шакур Стивенсон единогласным решением судей победил Робсона Консейсао.