iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон назвал лучшего боксера легкого веса

Будущий представитель дивизиона выделил сильнейшего потенциального соперника.
Сегодня, 18:42
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о легком дивизионе, куда он собирается подняться для своего следующего боя.

По словам боксера, он считает лучшим представителем легкой весовой категории действующего абсолютного чемпиона Девина Хэйни и не против провести с ним бой.

Также непобежденный американец готов встретиться в ринге с бывшим чемпионом Василием Ломаченко.

Читай также: Стивенсон: Наш бой с Ломаченко может стать большим событием

"Хэйни, несомненно, лучший боксер в легком весе. Он владеет всеми поясами, и любой, кто считает иначе - точно ненавидит его.

После того как он проведет бой с Камбососом, мы можем обсудить возможный поединок между нами.

Я также готов подраться с Ломаченко", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Напомним, что в своем последнем бою во втором полулегком весе Шакур Стивенсон единогласным решением судей победил Робсона Консейсао.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон девин хэйни
0 0 0

Статьи по теме

Стивенсон: Наш бой с Ломаченко может стать большим событием Стивенсон: Наш бой с Ломаченко может стать большим событием
Кроуфорд оценил шансы Ломаченко в потенциальном бою с Хэйни Кроуфорд оценил шансы Ломаченко в потенциальном бою с Хэйни
Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле
Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина21:03
Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле
Европа20:43
Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере
Украина20:17
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс19:55
Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри
Футбол19:25
Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба
Украина19:22
Колос потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в большинстве Металлисту 1925
НБА19:00
Голден Стэйт Уорриорз обыграли Уизардс в стартовом матче предсезонки НБА
Бокс18:42
Стивенсон назвал лучшего боксера легкого веса
Украина18:21
Вирт - о матче с Рухом: Сегодня никто не заслужил победы
Формула 118:15
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK