Хэйни: Сомневаюсь, что Камбосос уйдет на пенсию, если снова проиграет мне

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни прокомментировал слова своего соперника Джорджа Камбососа о том, что он может завершить профессиональную карьеру в случае поражения в реванше.

Американский боксер выразил сомнение, что подобное произойдет, предполагая, что у австралийца еще будут возможности побороться за титулы в будущем.

"Честно говоря, я думаю, что у Камбососа еще есть много чего в запасе. Я сомневаюсь, что он уйдет на пенсию, если снова проиграет мне. Просто ему встретился боец, которого он не может победить. Это всего один человек.

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Впереди у него много боев. Джордж еще молод и еще сможет в будущем побороться за пояс. В конце концов, у него еще будет возможность стать чемпионом мира", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что реванш между Девином Хэйни и Джорджем Камбососом состоится 15 октября в австралийском Мельбурне.

Ранее Хэйни рассказал, с кем может подраться после повторного поединка с Камбососом.