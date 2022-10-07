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"Его интересуют титулы": Стивенсон не уверен, что вскоре будет драться с Ломаченко

Американский боксер назвал приоритетного соперника для бывшего чемпиона.
Сегодня, 14:05
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images
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Бывший обладатель титулов WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон, планирующий подняться в легкий дивизион, поделился мыслями о потенциальном бое с Василием Ломаченко.

По словам непобежденного американца, он не уверен в скором поединке с экс-чемпионом в трех весовых категориях, поскольку тот с большой долей вероятности предпочтет сразиться за звание абсолюта.

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"В конце концов, Ломаченко заинтересован в завоевании титулов. Его мысли на самом деле не сосредоточены на мне. Так что вы не можете винить меня, если он сейчас не согласится на бой со мной и выберет Хэйни.

Вероятно, так будет предпочтительнее для него. Я просто должен сидеть сложа руки и быть готовым, когда придет время", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Ранее менеджер Василия Ломаченко сообщил, когда тот может подраться за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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