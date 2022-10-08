Климас: Ломаченко готов подраться с Хэйни или Камбососом

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мыслями по поводу потенциального поединка его клиента с победителем реванша между абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни и Джорджем Камбососом.

"Все зависит от Хэйни. Мы готовы. Если Хэйни победит или Камбосос, мы готовы сразиться с кем-либо из них. Я думаю, что Ломаченко победит Девина.

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В боксе никогда не может быть просто. Нет ничего легкого в этой игре. Всегда все очень тяжело. Фанаты Ломаченко, продолжайте следить и смотреть. Этот парень зрелищный, и делает бои классными", - сказал Климас в комментарии ESNEWS.

Ранее менеджер Василия Ломаченко сообщил, когда тот может подраться за звание абсолютного чемпиона.