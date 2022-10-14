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Камбосос: Верю, что у нас с Хэйни будет трилогия

Австралийский боксер намерен вернуть пояса в реванше с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 12:10
Девин Хэйни и Джордж Камбосос / Getty Images
Девин Хэйни и Джордж Камбосос / Getty Images
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Джордж Камбосос высказался по поводу будущего реванша с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

Австралийский боксер выразил уверенность, что сможет вернуть утраченные титулы, после чего они устроят с американцем третий поединок.

"Сейчас я физически и ментально сосредоточен только на этом моменте. Остальное не важно. Ничто не может отвлечь меня от стремления к победе. Я всегда так готовился к моим поединкам, за исключением последнего, поэтому с нетерпением жду момента, когда окажусь в ринге.

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Бокс - это жертва. Вам необходимо пойти на жертвы, чтобы добиться результата. В этом мое преимущество. Со мной рядом на протяжении всего лагеря даже не было детей. Я жил в своем спортзале. Самоотверженность, жертвы, дисциплина - все это дает мне психологическое преимущество, которое поможет вернуться на вершину.

Я верю, что будет трилогия. После этого боя счет будет 1:1. Потом мы сядем и посмотрим, чего хочет Хэйни, но сейчас я сосредоточен только на предстоящем поединке", - цитирует Камбососа Bad Left Hook.

Напомним, что реванш Хэйни и Камбососа состоится 16 октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.

Ранее менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его клиент готов подраться с победителем второго боя между Хэйни и Камбососом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Джордж Камбосос
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