Хэйни: Камбосос собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни поделился ожиданиями от будущего реванша с Джорджем Камбососом.

"Не секрет, что он будет делать. И слепой увидит, что он собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа. И это здравый смысл.

Посмотрим, как сложится. Если его план был продемонстрирован в первом бою, я нейтрализовал его.

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Если же нет, тогда мы увидим, смогу ли я нейтрализовать его атаки. Все снова сведется к тому, что я буду ему мешать", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что реванш Хэйни и Камбососа состоится в ночь на 16 октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.

Ранее Камбосос заявил, что хотел бы устроить с Хэйни трилогию в случае своей победы в реванше.