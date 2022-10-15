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Хэйни: Камбосос собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа

Абсолютный чемпион оценил своего соперника.
Сегодня, 16:57
Девин Хэйни и Джордж Камбосос / Getty Images
Девин Хэйни и Джордж Камбосос / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни поделился ожиданиями от будущего реванша с Джорджем Камбососом.

"Не секрет, что он будет делать. И слепой увидит, что он собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа. И это здравый смысл.

Посмотрим, как сложится. Если его план был продемонстрирован в первом бою, я нейтрализовал его.

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Если же нет, тогда мы увидим, смогу ли я нейтрализовать его атаки. Все снова сведется к тому, что я буду ему мешать", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что реванш Хэйни и Камбососа состоится в ночь на 16 октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.

Ранее Камбосос заявил, что хотел бы устроить с Хэйни трилогию в случае своей победы в реванше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Джордж Камбосос
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