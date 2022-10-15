Хэйни: Камбосос собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни поделился ожиданиями от будущего реванша с Джорджем Камбососом.
"Не секрет, что он будет делать. И слепой увидит, что он собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа. И это здравый смысл.
Посмотрим, как сложится. Если его план был продемонстрирован в первом бою, я нейтрализовал его.
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Если же нет, тогда мы увидим, смогу ли я нейтрализовать его атаки. Все снова сведется к тому, что я буду ему мешать", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.
Напомним, что реванш Хэйни и Камбососа состоится в ночь на 16 октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.
Ранее Камбосос заявил, что хотел бы устроить с Хэйни трилогию в случае своей победы в реванше.