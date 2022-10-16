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"Этот чемпион особенный": Камбосос оценил свое поражение в реванше с Хэйни

Австралийский боксер высказался о неудаче во втором поединке с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 12:53
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images
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Джордж Камбосос прокомментировал свое поражение в реванше с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

Австралийский боксер отдал должное своему оппоненту, поблагодарив за два отличных поединка.

"Полное уважение. Я отдал все силы, но этот чемпион особенный. Я очень горжусь духом воина и несгибаемостью, с которыми сегодня вышел на битву.

Хэйни - Камбосос: видео боя

Большое уважение команде Хэйни. Спасибо, что дали мне этот шанс. Я горжусь тем, что разделил с тобой 24 раунда в двух особенных боях в Австралии.

Спасибо всем за поддержку в Австралии, Греции и во всем мире. Пришло время отдохнуть и восстановиться после трех больших боев в течение года. Затем я перегруппируюсь и вернусь", - написал Камбосос в Instagram.

Напомним, что Девин Хэйни победил Джорджа Камбососа в их втором поединке единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Джордж Камбосос
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