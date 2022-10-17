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Камбосос сделала заявление по поводу возможного завершения карьеры

Австралиец хочет вновь стать чемпионом в дивизионе.
Сегодня, 12:30
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images
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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший поделился планами на будущее.

По словам австралийского спортсмена, он не будет завершать карьеру после двух поражений к ряду абсолютному чемпиону мира в легком весе американцу Девину Хэйни.

"Я не знаю, сколько еще осталось времени у Девина в легком весе. Считаю, что он может подняться в первый полусредний дивизион. Это откроет для него новые двери".

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Я считаю себя все еще большим именем. Я показал в двух боях воинственный дух. Я проиграл поединок, но скоро приду в норму. Я снова стану чемпионом. Это не конец. Есть еще несколько больших боев для меня»", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Напомним, Хэйни и Камбосос провели реванш, в котором победу единогласным решением судей одержал американец.

Ранее американский боксер озвучил свои планы после победы над Камбососом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джордж Камбосос
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