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Фьюри объяснил, почему передумал завершать карьеру

Британец обозначил свой план на будущее.
Сегодня, 11:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, почему решил возобновить карьеру.

По словам британского боксера, он на самом деле хотел уйти на пенсию, но понял, что сейчас не может жить без бокса.

"Я действительно закончил карьеру. Я так считал. Знаю, что люди мне не верят, но я мог бы положить руку на Библию и пройти тест на детекторе лжи. Когда я говорил, что завершил карьеру, я действительно имел это в виду.

Однако я не думаю, что могу жить нормальной жизнью. Я считаю, что мне нужна медицинская помощь, чтобы я мог это делать. Если кто-то может мне помочь, я с удовольствием буду поддерживать с ним связь. Я не могу покинуть эту игру и жить нормальной жизнью, если только меня психологически не подготовят к этому. Нормальная жизнь не для меня, это не работает".

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Фьюри также рассказал о планах на будущее.

"Какие у меня цели? Никаких. Где я хочу быть через пять лет? Нигде. У меня нет целей. Я хочу продолжать драться, вот и все", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, 3 декабря Тайсон Фьюри проведет поединок против Дерека Чисоры.

Ранее сообщалось, что британец жестко потроллил Тоттенхэм во время коллаборации с лондонским клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри
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