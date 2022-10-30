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"Безумие": Кроуфорд - о судейских записках боя Ломаченко - Ортис

Американец вступился за соотечественника.
Сегодня, 10:50
Джеймен Ортис - Василий Ломаченко / Getty Images
Джеймен Ортис - Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко победил Джеймена Ортиса в главном поединке вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

Украинский боксер победил единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

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Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился мнением о противоречивых судейских записках, ведь он считает, что американец не заслужил на такой подсчет.

"117-111 - это безумие. Первая карточка была достаточно близкой к ничьей", - написал Кроуфорд в Twitter.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Ортис.

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