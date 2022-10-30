"Уже не тот": Стивенсон раскритиковал Ломаченко после победы над Ортисом

Бывший обладатель титулов WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон, поднявшийся в легкий дивизион, прокомментировал поединок Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса.

Несмотря на победу экс-чемпиона в трех весовых категориях, американский боксер считает, что тот выглядит уже слишком медленным и старым и он потерпит поражение в потенциальном бою с Девином Хэйни.

Читай также: "Фантастическая битва": Арум готов организовать бой Ломаченко с Хэйни

"Ортис выглядит готовым. И он намного крупнее Ломы. Рад, что я не поставил.

Девин Хэйни его побьет. Он уже не тот боец, каким был раньше. Слишком медленный, слишком старый", - написал Стивенсон в своем Twitter.

Также американец согласился с мнением, что в бою Ломаченко - Ортис была ничья.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Ортис.