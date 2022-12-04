iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик отреагировал на победу Фьюри над Чисорой

Украинский боксер обозначил планы на будущее.
Сегодня, 09:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу победы обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над Дереком Чисорой.

По словам украинского боксера, британец провел хороший тренировочный бой.

"Я бы с удовольствием еще раз приехал в Лондон и отбоксировал, ведь у меня здесь много фанатов. Но где будет бой, никому неизвестно.

Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг. После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его бешеные глаза".

Читай также: "Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой

Усик также заявил, что в следующем бою хочет выйти в ринг с Тайсоном Фьюри.

"Я очень хочу, чтобы следующий бой был с Фьюри. Весь мир этого хочет. Все люди хотят увидеть этот поединок. Это ради людей.

Я буду драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не повлияет. Это большой бой за пояса" - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри под угрозой срыва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Бой с Усиком под угрозой: Фьюри заявил, что ему нужна операция Бой с Усиком под угрозой: Фьюри заявил, что ему нужна операция
"Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой "Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой
Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча
Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча
Помочь журналистам

Видео

Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды встретятся с Аргентиной в четвертьфинале
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202210:57
Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202210:47
Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча
Европа10:45
Ливерпуль определился с альтернативой дорогостоящему Беллингему
ЧМ-202210:02
Месси установил очередной рекорд чемпионата мира
Европа09:54
Болельщики МЮ написали открытое письмо потенциальным покупателям клуба
Бокс09:50
Усик отреагировал на победу Фьюри над Чисорой
Бокс09:30
Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
ЧМ-202209:27
"Соперник усложнил нам жизнь": Месси оценил выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2022
Бокс09:07
Бой с Усиком под угрозой: Фьюри заявил, что ему нужна операция
ЧМ-202208:48
Аргентина - Австралия 2:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK