Усик отреагировал на победу Фьюри над Чисорой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу победы обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над Дереком Чисорой.

По словам украинского боксера, британец провел хороший тренировочный бой.

"Я бы с удовольствием еще раз приехал в Лондон и отбоксировал, ведь у меня здесь много фанатов. Но где будет бой, никому неизвестно.

Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг. После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его бешеные глаза".

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Усик также заявил, что в следующем бою хочет выйти в ринг с Тайсоном Фьюри.

"Я очень хочу, чтобы следующий бой был с Фьюри. Весь мир этого хочет. Все люди хотят увидеть этот поединок. Это ради людей.

Я буду драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не повлияет. Это большой бой за пояса" - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри под угрозой срыва.