Фьюри: Усик раньше уже побеждал большого парня

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) поделился мнением о потенциальном поединке с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По словам британского боксера, его габариты не помогут победить украинского чемпиона.

"Я объездил весь мир, чтобы найти претендента, который мог бы победить меня, но не могу этого сделать уже 14 лет. Усик раньше уже побеждал большого парня, им был Энтони Джошуа, я немногим выше его. Усик довольно большой парень, не намного больше, чем Али в свое время".

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"Больше Эвандера Холифилда, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Кена Нортона. Одного, пожалуй, размера с Джорджем Форманом. Раньше все говорили «большой» Джордж Форман, а теперь говорят "маленький и крошечный" Усик при том же весе и размере", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри.