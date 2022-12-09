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"Лучший друг Ломаченко": Арум назвал самого опасного соперника для Фьюри

Функционер верит в способности украинского чемпиона.
Сегодня, 10:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика  с его подопечным.

По словам функционера, украинский боксер является наибольшей угрозой для британца в дивизионе.

"Бой с Чисорой был достаточно односторонним, но сейчас очень трудно представить супертяжеловеса, который способен соперничать с Фьюри. Я думаю, что среди них всех самые лучшие шансы у Александра Усика".

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"Усик - мой очень хороший друг. Я не его промоутер, но у нас всегда были дружеские отношения. Он лучший друг Ломаченко, поэтому я очень хорошо его знаю. Я думаю, что Усик способен дать Тайсону Фьюри очень хороший бой, потому что он очень храбрый и потрясающий боксер", - приводит слова Арума Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри пригласил знаменитого футболиста спарринг-партнером для подготовки к бою с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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