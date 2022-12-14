Джойс оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс поделился ожиданиями от возможного боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британца, его соотечественник не является абсолютным фаворитом потенциального поединка, а украинский боксер способен создать ему проблемы и навязать борьбу, что продемонстрировал в боях с Энтони Джошуа.

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"Многие думают, что это будет односторонняя победа Фьюри, но я считаю, что это сложный поединок для Тайсона. Мне кажется, что бой получится близким.

Безусловно, Фьюри может менять стойки, он выше и способен сделать поединок жестким. Но против Джошуа Усик показал, что может поддерживать высокую работоспособность и наносить много ударов на протяжении 12 раундов. У него тоже есть навыки. Поэтому я считаю, что этот бой будет более близким, чем считают многие", - сказал Джойс в комментарии Sky Sports Boxing.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри заявил, что считает Джо Джойса более опасным соперником, чем Александр Усик.